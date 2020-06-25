Kiralık 4 oyuncuya sahip Galatasaray'da Andone ile yolların ayrılması kesinleşirken, Seri ve Lemina'nın durumu belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Fatih Terim ve yönetimin transferde önceliği Henry Onyekuru... Kiralık sözleşmesinde opsiyon olmayan 23 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila'ya transferi bitirmesi için yetki verdi.

MONACO İLE MASAYA OTURACAK

Sabah'ın haberine göre; D'Avila bu hafta Fransa'ya gidecek ve Monaco'dan yetkililerle Onyekuru'nun durumunu konuşacak. 25 oyuncuyu satış listesine koyan Monaco, Onyekuru'yu geri çağırmıştı. Ancak Nijeryalı futbolcu Galatasaray'da kalmak istiyor. Bu görüşmede Monaco'nun şartları öğrenilecek ve sarı-kırmızılı kulüp Onyekuru için stratejisini belirleyecek. FFP yüzünden satmadan bonservis harcayamayan Galatasaray tekrar kiralamak için şartları sonuna kadar zorlayacak.