Ara transferdeki ilk bombasını Henry Onyekuru ile patlatmaya hazırlanan Galatasaray'da, bu operasyonun rötarlı da olsa gerçekleşeceği belirtiliyor. Anlaşma sağlanması üzerine eşyalarını toplayıp, eşini de ev işlerini halletmesi için İstanbul'a gönderean Nijeryalı futbolcu, artık kulüpten son çağrıyı bekliyor. Resmi anlaşmanın uzama sebebi olarak, iki kulüp arasındaki ödeme takviminde pürüz çıkması gösteriliyor. Kış döneminde Finansal Fair Play bütçesini zorlamak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, ödemenin büyük kısmını yaza sarkıtmış durumda. Monaco cephesi ise ilk etapta olabildiği kadar yüksek bir bedel elde etmeyi hedefliyor. Ayrıca Galatasaray'ın son görüşmeden sonra bonserviste 1 milyon Euro'luk daha indirim talebinde bulunması, Fransızlar tarafından hoş karşılanmadı. Buna karşın kulübe yakın kaynaklar, transferin en geç önümüzdeki hafta mutlu sonla biteceğini ifade ediyor.



