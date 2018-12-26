Galatasaray'ın Onyekuru planı! Sat Rodrigues'i al Onyekuru'yu

Galatasaray, 28 yaşındaki Rodrigues'i elden çıkartıp, Everton’dan kiraladığı 21 yaşındaki Onyekuru’nun bonservisini almak istiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Fatih Terim'in sistemine daha çok uyan Nijeryalı kanat forvet Onyekuru'nun bonservisini alarak, genç yıldızı ileride fazla ücrete satabilme ihtimalini de gözetiyor.

26 Aralık 2018, Çarşamba 08:09 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Onyekuru planı! Sat Rodrigues'i al Onyekuru'yu

Galatasaray transfer harekatına içeriden başlıyor. Sarı kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim'in de onayını aldıktan sonra operasyonun startını verdi. G.Saray özellikle İngiliz takımlarının gözdesi olan Rodrigues'i elden çıkarmanın planlarını yapıyor. Sarı-Kırmızılılar, elde edeceği gelirle Onyekuru'nun tapusunu alacak.

EVERTON'DAN İSTEYECEKLER

Bu kararda en önemli etken Fatih Terim. Çünkü Onyekuru, tecrübeli teknik adamın sistemine daha uygun... Galatasaray, Rodrigues'i elden çıkardıktan sonra Everton'dan Onyekuru'nun bonservisini alacak.

BİRİ 28 DİĞERİ İSE 21 YAŞINDA

G.Saray Yönetimi, Rodrigues'in yaşının 28, Onyekuru'nun 21 olmasınını da dikkate alarak böyle bir karar aldı. Ayrıca, Rodrigues gelişimini tamamladı. Nijeryalı Onyekuru'nun ise önü daha da açık.

İŞİN MADDİ BOYUTU DA VAR

Sarı-Kırmızılı Yönetim işin maddi boyutunu da düşünüyor. G.Saray, Onyekuru'nun bonservisini aldıktan sonra yıldız oyuncuyu parlatarak yüksek ücretlerle Avrupa devlerine satmayı planlıyor.

Kaynak: Takvim

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