Galatasaray’ın önceliği mali disiplin

Yeni sezon öncesinde takıma takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren yönetimin transfer dönemini artıda bitirmek istediği belirtiliyor. .

Şimdiye kadar transfer edilen oyuncular için bonservis bedeli ödemeyen yönetim, kiralık olarak renklerine bağlamayı düşündüğü isimler içinse girişimlerini sürdürüyor.

Fiyat arttırmına karşı taviz vermek istemeyen Galatasaray yönetimi, transfer görüşmelerini bu çerçevede sürdürüyor. .

Yaklaşık 493 milyon lira ile harcama limiti en fazla kulüp olan Galatasaray’ın, bu limiti sonuna kadar kullanmayacağını Başkan Mustafa Cengiz de birçok kere ifade etmişti.

Maaş bütçesini yeni sezonda 40 milyon avroya indirmek isteyen sarı kırmızılıların, kadroya yeni katılacak oyuncularla yapılacak kontratlarda bu hususu dikkate alacağı vurgulandı.

Bu arada Galatasaray’da Arda Turan fırtınası esiyor

Dokuz yıl aradan sonra sarı kırmızılılara dönen tecrübeli oyuncunun, futbol hayatının en fit dönemlerinden birini geçirdiği belirtildi.

Fatih Terim’in de Arda'ya 11’de şans vereceği; 33 yaşındaki oyuncuyu sol kanat, forvet arkası ve merkez orta sahada kullanabileceği kaydedildi.

Muslera’nın sakat olduğu süreçte Arda Turan kaptan olarak sahaya çıkmasının da gündemde olduğu gelen haberler arasında.