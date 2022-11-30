Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray , geçtiğimiz günlerde sakatlık şokuyla sarsıldı. Sarı kırmızılı takımın yıldız futbılcularından birisi olan Sergio Oliveira, cumartesi günü gerçekleştirilen idmanda sakatlık yaşamış, ardından yapılan tüm kontroller sonrasında çekilen MR'ında sağ ayak yan bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmesi sonrası 1 ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıkmıştı.

OKAN BURUK'UN DİNAMOSU

Sarı kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk'un takımdaki en garanti isimlerinden birisi konumunda olan Oliveira'nın bu sakatlığı genç teknik adamı sarsarken, sağlık ekibiyle görüşmeler neticesinde hızlı bir şekilde iyileştirilmesi adına harekete geçildi. Ancak tabii futbolcuya uygulanacak tedavi ile bu süre uzayabilir de kısalabilir de...





ALTERNATİFİ HAZIR

Her ne kadar en önemli oyuncularından birisi olan Sergio Oliveira'dan yoksun olacak olsada teknik ekibin alternatifi hazır. Dünya Kupası arasının bitmesi sonrasında Süper Lig'de ilk maçına İstanbulspor karşısında çıkacak olan Cim Bom'da bu bölge için Fredrik Midtsjö'yü hazırlıyor.

Galatasaray, İstanbulspor karşılaşmasından sonra aralık ayının sonunda Sivasspor deplasmanına gidecek. Daha sonra NEF Stadı'nda Ankaragücü ile karşılaşacak sarı kırmızılı takımda Sergio Oliveira'nın bu maçlarda yer alması beklenmiyor.

HEDEF FENERBAHÇE MAÇI

Bu süreçte tedavisine yoğun bir şekilde devam edilecek olan Oliveira için teknik heyetin planı var. İçeride oynayacakları Ankaragücü maçı sonrasında deplasmanda Fenerbahçe 'ye karşı mücadele edecek olan Galatasaray'da, Sergio Oliveira'nın bu maça yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Sarı kırmızılı takımın teknik patronu, Oliveira ile orta alanı güçlendirip hücumda da büyük bir etki sağlayacağını düşünmesi nedeniyle Oliveira'dan derbide önemli bir katkı görmeyi bekliyor.



