Bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak adına ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirecek olan Galatasaray ’da hareketli saatler yaşanmaya başladı. Sarı kırmızılılar öncelikle stoper ve forvet hattına takviye yapacak. Hedefte bir orta saha transferi de var.

Galatasaray’ın ara transferdeki planları, öne çıkan görüşleri ve stratejileri ise şu şekilde:

3 OYUNCUYA PRES VAR!

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de, Sportif A.Ş, Başkan Vekili Erden Timur da son açıklamalarında bazı futbolcularına teklif geldiğine dikkat çekmişti. Sarı kırmızılılarda 3 futbolcunun talibi çok. Bu isimler Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira...









Victor Nelsson’a sezon başından bu yana Sevilla talip. Boey’i ise Fransız kulüpleri kadrosuna katmak isterken Torreira için Serie A’dan resmi teklif gelmiş durumda. Galatasaray ise ‘şampiyonluk hedefi’ nedeniyle ilk 11’in başarılı isimlerini Ocak ayında bırakmak istemiyor.

Galatasaray’ın önceliği Transfer geliri değil şampiyonluk! Bunu da oyuncularına ilettiler ve şampiyonluğa ulaşmak adına onlara güvenlerini, ihtiyaçlarını dile getirdiler.

%100 STOPER TRANSFERİ

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna iyi ve üst düzey bir sağ stoper katmak istiyor. Nelsson’un sezon sonunda takımdan ayrılmasına yüzde 100 gözü ile bakılırken Galatasaray, Danimarkalı stoperin ayrılığına şimdiden hazırlanmak, o bölgede şimdiden B planını devreye sokmak istiyor.

Nelsson’un ayrılığı sonrasında yapılacak stoper transferinin daha maliyetli olması öngörülürken bu takviyeyi şimdi yapıp alışma sürecinin de tamamlanması planlanıyor.





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ADAY DENİZ UNDAV!

Santrfor bölgesine Galatasaray maliyetli bir transfer yapmak istemiyor. Nedeni ise kulüpte hakim olan ‘Kimi alırsak alalım Icardi varsa Icardi oynar! Türkiye’de onun üzerine golcü yok!” düşüncesi. Bu nedenle Galatasaray santrfor transferi için büyük risk almak istemiyor.

Galatasaray’ın hedefi Brighton Kulübü ikna edilebilirse Deniz Ündav’ı kiralamak! Sarı kırmızılılar, 27 yaşında Türk pasaportu olan golcüyü 1.5 yıllığına kiralayıp bu bölgeye başka takviye yapmayacak!









ORTA SAHA ALINACAK

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde takviye planlanan bir başka bölge ise orta saha. Burada da hem 6 hem 8 numara pozisyonlarında oynayabilen bir futbolcu transferi gündemde. Toulouse’da forma giyen Branco van den Boomen de adaylar arasında. Kulübü ise sözleşmesi 2023 Haziran’da sona erecek olan 27 yaşındaki Hollandalı futbolcunun yanı sıra Galatasaray scout ekibinin çalışması ile alternatif sayısını arttırıp bu bölgeye de transfer yapacak.



