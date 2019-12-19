Divan Kurulu toplantısında, Galatasaray’ın 30 Eylül 2019 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş, konsolide mali tabloları ile ilgili sunum yapıldı. Bu sunumda Sarı-Kırmızılı kulübün net borcunun, 1 milyar 569 milyon Lira’ya gerilediği açıklandı. Döviz cinsinden net borcun ise 253.7 milyon Euro olduğu bildirildi.

Başkan Cengiz yine katılmadı

Muhalif üyelerle arasında ciddi bir gerilim olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dünkü Divan toplantısına da katılmadı. Cengiz’in erken seçime gitmesini isteyen eski başkanlar ise başta Dursun Özbek ve Faruk Süren olmak üzere, toplantıda tam kadro halinde yer aldı.

‘Altından hiç kimse kalkamaz’

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, “Eğer TFF Başkanı ve MHK Başkanı, özel sayılabilecek bir ortamda bir araya gelip, tüm spor camiasını, futbol kulüplerini ilgilendirecek kararlar alıyorsa, bundan sonra maçlarımızda yaşanabilecek hakem hataları kurgulanmış bir komploya, suça dönüşecektir. Bunun altından hiç kimse kalkamaz” dedi.

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