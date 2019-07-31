Radja Nainggolan... Galatasaray’ın defansif orta saha arayışları doğrultusunda gündemine gelen 1 numaralı isim. Şu sıralarda transferi tam bir yılan hikayesine dönmüş durumda. Ancak her şeye rağmen Cim Bom’un önündeki engeller yavaş yavaş kalkmaya başlıyor. 31 yaşındaki futbolcunun eşi Claudia’nın, kanser tedavisi gördüğü sırada Cagliari’de yaşama isteği nedeniyle, oyuncunun da transfer tercihini bu yönde kullanacağı ileri sürülmüştü.

‘Şu an için hayal ürünü’

Ancak İtalyan medyasında günlerdir dile getirilen bu iddia, Caglari’nin başkanı Tomasso Guilini tarafından bizzat yalanlandı. Haberleri yakından takip ettiğini belirten Guilini, “Eğer ınter’den ayrılıp İtalya’da kalmak isterse, Cagliari’den daha iyi bir yer bulacağını sanmıyorum. Ancak bu haberlerin şu an için hayal ürünü olduğunu söylemeliyim” dedi.

Eğer İtalya’dan ayrılırsa...

Üstelik Cagliari’de bir oyuncuya ödenen en yüksek yıllık ücret 1.1 milyon Euro. Ancak Nainggolan’la 4.5 milyon Euro’ya anlaşma sağlandığı iddia edilmişti. Dolayısıyla bu transfer İtalyan kulübü açısından pek mümkün görünmüyor. Tecrübeli futbolcunun İtalya’dan ayrılması halinde, tercihinin büyük ihtimalle Galatasaray olacağı da gelen haberler arasında. Sarı-Kırmızılılar bu transferi kiralama formülüyle bitirmeye çalışıyor.