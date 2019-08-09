TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor’u 1-0 yenerek mutlu sona ulaşan Galatasaray, son dönemde Türkiye’de düzenlenen organizasyonlarda kupalara adeta ambargo koydu. Sarı-Kırmızılı takım, Türkiye’de son 8 sezonda gerçekleştirilen 24 organizasyonun 14’ünde şampiyon olma başarısı gösterdi. Galatasaray, bu sürede Süper Lig ve TFF Süper Kupa’da 5’er, Türkiye Kupası’nda ise 4 kez mutlu sona ulaştı.

Müzeye her sene kupa

Süper Lig’de 2011-2012, 2012-2013, 2014- 2015, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsleyen Sarı-Kırmızılı takım, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019 yıllarında TFF Süper Kupa’yı müzesine götürdü. Galatasaray, Türkiye Kupası’nda ise 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.

Rakipleri geride kaldı

Galatasaray’ın büyük başarılara imza attığı bu dönemde, önemli rakiplerinden Fenerbahçe 4, Beşiktaş ise 2 kupa kazanabildi. Fenerbahçe bu sürede 2013-2014 sezonunda Süper Lig, 2011- 2012 ve 2012-2013 sezonlarında Türkiye Kupası, 2014 yılında ise TFF Süper Kupa’yı aldı. Beşiktaş ise bu dönemde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig’de şampiyon oldu.

Konya&Akhisar takipte

Söz konusu dönemdeki diğer 4 kupanın ikisini Konyaspor, ikisini ise Akhisarspor elde etti. Konyaspor, 2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası ve 2017 yılında TFF Süper Kupa’yı müzesine götürdü. Akhisarspor da 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası ve 2018 yılında TFF Süper Kupa’yı kazandı.

Sarı- Kırmızılı takımın Akhisar’ı yenerek Süper Kupa’da mutlu sona ulaşmasının ardından dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarından biri de Türk Telekom Stadı’nın hesabı tarafından yapıldı. Müzedeki kupaların bulunduğu bir fotoğrafı paylaşan stadyum hesabı, “Galiba yeni kupalarımız için bir şube açmamız gerekecek” diye yazdı.