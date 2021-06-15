2021-2022 sezonunda Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takımlardan olan Galatasaray 'ın 2. ön elemedeki rakibi belli oluyor. UEFA Merkezi'nde çekilecek kura çekimine Sarı-Kırmızılılar, seri başı olmayarak katılacak. İkinci turda ilk maçlar 20-21 Temmuz, rövanşları 27-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA’nın, İsviçre Nyon’daki merkezinde 16 Haziran Çarşamba günü gerçekleştireceği kura çekimi, saat 13.00’te başlayacak. beIN Sports Haber'den yayınlanacak kura çekimi ile ilgili tüm detaylar haberimizde olacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön elemeden katılacak Galatasaray, PSV, Celtic veya Sparta Prag’dan biriyle eşleşecek.

Galatasaray gruplara nasıl kalır?

Galatasaray'ın gruplara kalması için 2. ön elemenin yanı sıra 3. ön eleme ve Play-Off'taki rakiplerini geçmesi gerekiyor. Eğer Aslan, Kupa 1'e 2. turda veda ederse Avrupa'ya nokta koyacak. Ancak 3. ön elemede elenirse Avrupa Ligi Play-Off'una, Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off aşamasından veda ederse de direkt Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

Celtic ile ilgili son bilgiler

Glasgow’un iki devinden biri olan Celtic’in, dokuz senelik şampiyonluk hegemonyasına ezeli rakibi Rangers son verdi. Rangers’ın ligi açık ara şampiyon olarak bitirdiği sezonda Celtic, ikinci sırada yer alarak UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri’ne kalmaya hak kazandı. Geride bıraktığımız sezonda Avrupa Ligi arenasında mücadele veren Celtic, Milan, Lille ve Sparta Prag’ın olduğu grubu 4 puanla son sırada bitirdi. 31 maçta 18 kez fileleri sarsan Odsonne Edouard, rakip takımın en golcü isimlerinin başında geliyor. Maçlarını 60 bin kişilik Celtic Park’ta oynayan Glasgow ekibinin teknik direktörlük görevini Neil Lennon yapmakta.

Sparta Prag ile ilgili son bilgiler

Çekya’nın köklü takımlarından olan Sparta Prag, geride bıraktığımız sezonu Slavia Prag’ın ardından ikinci sırada bitirdi. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi Ligi H Grubu’nda mücadele veren başkent ekibi, Milan, Lille ve Celtic gibi rakiplerinin olduğu grupta 6 puanla grubunda üçüncü sırada turnuvaya veda etti. 2020-2021 sezonunda 19 maçta 15 golü bulunan 2002 doğumlu Adam Hlozek, rakip takımın gol yollarında en etkili isimleri arasında göze çarpıyor. Maçlarını 20 bin 800 kapasiteli Generali Arena’da oynayan Prag ekibinin teknik direktörlüğünü Pavel Vrba üstlenmekte.

PSG ile ilgili son bilgiler

Olası rakiplerden olan Hollanda temsilcisi, ligini 88 puanlı şampiyon Ajax’ın ardından 72 puanla ikinci sırada bitirdi. UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Granada, PAOK ve Omonia takımlarının arasında 12 puanla lider turlayan Eindhoven, son 32 turunda Olympiakos’a elendi. Oynadığı 45 maçta 27 golü bulunan Donyell Malen, takımın en skorer ismi olarak göze çarpıyor. Maçlarını 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadyumu’nda oynayan kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü Roger Schmidt yapıyor.