Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim, son 16 maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Lazio deplasmanına lider gitti, lider dönüyor. E Grubu'nda fırtına gibi esen Aslan, 6. ve son haftada konuk olduğu Lazio ile 0-0 berabere kaldı. 12 puana ulaşan ve grubu namağlup zirvede tamamlayan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, direkt son 16 bileti aldı. Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 8 takımla, Play-Off'tan çıkacak 8 takım, son 16 Turu’nda karşılaşacak. Galatasaray muhtemel rakipleri kim, son 16 maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.
Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki son maçında Lazio'ya konuk oldu. Ortaya koyduğu futbolla Avrupa'nın 2 numaralı kupasında adından fazlasıyla söz ettiren Fatih Terim'in öğrencileri, Roma Olimpiyat Stadı'nda 1 puanı kapmayı başardı. Roma’da 0-0 berabere kalan ve Lazio'nun önünde 12 puanla gruptan namağlup lider olarak çıkan Galatasaray, son 16’ya direkt katılım hakkı aldı. Galatasaraylı taraftarlar, son 16 turunun ne zaman başlayacağını şimdiden araştırmaya başladı.
Galatasaray muhtemel rakipleri kim, son 16 maçları ne zaman?
Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 8 takımla, Play-Off'tan çıkacak 8 takım, son 16 Turu’nda karşılaşacak. Liderler kurada seri başı olacak ve rövanşa kendi sahasında çıkacak. Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17 Şubat 2022 ve 24 Şubat 2022'de oynanacak maçların ardından belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Galatasaray, Son 16'ya direkt katılım hakkı elde etti.
Avrupa Ligi E Grubu puan durumu :
1- Galatasaray / 12 puan
2- Lazio / 9 puan
3- Marsilya / 7 puan
4- Lokomotiv Moskova / 2 puan
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:
16 Eylül
19.45 | Galatasaray 1-0 Lazio
30 Eylül
22.00 | Marsilya 0-0 Galatasaray
21 Ekim
22.00 | Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray
4 Kasım
19.45 | Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova
25 Kasım
19.45 | Galatasaray 4-2 Marsilya
9 Aralık
22.00 | Lazio - Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi E Grubu fikstürü şöyle:
1. Hafta
Galatasaray 1-0 Lazio
Lokomotiv Moskova 1-1 Marsilya
2. Hafta
Lazio 2-0 Lokomotiv Moskova
Marsilya 0-0 Galatasaray
3. Hafta
Lazio 0-0 Marsilya
Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray
4. Hafta
Marsilya 2-2 Lazio
Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova
5. Hafta
Galatasaray 4-2 Marsilya
Lokomotiv Moskova 0-3 Lazio
6. Hafta
Lazio 0-0 Galatasaray
Marsilya 1-0 Lokomotiv Moskova
Galatasaray 2. olsaydı muhtemel rakipleri şu şekilde olacaktı?
Grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna kalan Galatasaray, ikinci sırada bitirseydi, Play-Off turuna kalacaktı ve Şampiyonlar Ligi'nden gelecek bir grup üçüncüsüyle eşleşecekti. Devler Ligi'nden Galatasaray'ın karşısına çıkma ihtimali bulunan rakipler ise şu şekildeydi:
- - Leipzig
- - Porto
- - Dortmund
- - Sheriff
- - Barcelona
- - Atalanta
- - Sevilla
- - Zenit
UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Ligi'nde Play-Off kurası 13 Aralık'ta çekilecek. Grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar seri başı olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek. Avrupa Ligi'ndeki ikinciler, Play-Off'taki ilk mücadeleye kendi sahasında çıkacak. İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak. Turu geçenler, son 16'ya kalacak.