Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki son maçında Lazio'ya konuk oldu. Ortaya koyduğu futbolla Avrupa'nın 2 numaralı kupasında adından fazlasıyla söz ettiren Fatih Terim'in öğrencileri, Roma Olimpiyat Stadı'nda 1 puanı kapmayı başardı. Roma’da 0-0 berabere kalan ve Lazio'nun önünde 12 puanla gruptan namağlup lider olarak çıkan Galatasaray, son 16’ya direkt katılım hakkı aldı. Galatasaraylı taraftarlar, son 16 turunun ne zaman başlayacağını şimdiden araştırmaya başladı.

Galatasaray muhtemel rakipleri kim, son 16 maçları ne zaman?

Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 8 takımla, Play-Off'tan çıkacak 8 takım, son 16 Turu’nda karşılaşacak. Liderler kurada seri başı olacak ve rövanşa kendi sahasında çıkacak. Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17 Şubat 2022 ve 24 Şubat 2022'de oynanacak maçların ardından belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Galatasaray, Son 16'ya direkt katılım hakkı elde etti.

Avrupa Ligi E Grubu puan durumu :

1- Galatasaray / 12 puan

2- Lazio / 9 puan

3- Marsilya / 7 puan

4- Lokomotiv Moskova / 2 puan

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

16 Eylül

19.45 | Galatasaray 1-0 Lazio

30 Eylül

22.00 | Marsilya 0-0 Galatasaray

21 Ekim

22.00 | Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray

4 Kasım

19.45 | Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova

25 Kasım

19.45 | Galatasaray 4-2 Marsilya

9 Aralık

22.00 | Lazio - Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi E Grubu fikstürü şöyle:

1. Hafta

Galatasaray 1-0 Lazio

Lokomotiv Moskova 1-1 Marsilya

2. Hafta

Lazio 2-0 Lokomotiv Moskova

Marsilya 0-0 Galatasaray

3. Hafta

Lazio 0-0 Marsilya

Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray

4. Hafta

Marsilya 2-2 Lazio

Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova

5. Hafta

Galatasaray 4-2 Marsilya

Lokomotiv Moskova 0-3 Lazio

6. Hafta

Lazio 0-0 Galatasaray

Marsilya 1-0 Lokomotiv Moskova

Galatasaray 2. olsaydı muhtemel rakipleri şu şekilde olacaktı?

Grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna kalan Galatasaray, ikinci sırada bitirseydi, Play-Off turuna kalacaktı ve Şampiyonlar Ligi'nden gelecek bir grup üçüncüsüyle eşleşecekti. Devler Ligi'nden Galatasaray'ın karşısına çıkma ihtimali bulunan rakipler ise şu şekildeydi:

- Leipzig

- Porto

- Dortmund

- Sheriff

- Barcelona

- Atalanta

- Sevilla

- Zenit

UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi'nde Play-Off kurası 13 Aralık'ta çekilecek. Grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar seri başı olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek. Avrupa Ligi'ndeki ikinciler, Play-Off'taki ilk mücadeleye kendi sahasında çıkacak. İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak. Turu geçenler, son 16'ya kalacak.