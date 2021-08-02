UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray 'ın önümüzdeki turu geçmesi halinde rakibi belli oldu. Galatasaray, St Johnstone'ı elediği takdirde play off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın muhtemel rakibi Randers'ı yakından tanıyalım!

2003 yılında kurulan Randers takımı maçlarını 12 bin kişilik Cepheus Park Randers'da oynuyor. Takımın teknik direktörlüğünü 2019'dan bu yana 46 yaşındaki Thomas Thomasberg yapıyor. Thomasberg kariyerinde Aalborg ve Midtjylland takımlarında futbolculur yapmıştı.

Randers kulübü Danimarka Ligi'ni geçen sezon 32 puanla 5. sırada tamamlamıştı. Süper Lig şampiyonluk turunda ise 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet toplayabilmiş ve 5. olmuştu.

Randers'ın kadrosundaki en pahalı oyuncu 2.2 milyon Euro market değeriyle Simon Tibbling. 26 yaşındaki İsveçli orta saha Hollanda'nın Emmen kulübünden transfer edilmişti.

Takımın bu sezon en golcü ismi ise 27 yaşındaki Sierra Leone'li Alhaji Kamara... Golcü oyuncu geçen sezon ise 21 maçta 10 gol atma başarısı göstermişti. Danimarka ekibinin toplam takım değeri ise 7.5 milyon Euro...