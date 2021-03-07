Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç men ile cezalandırılan Mostafa Mohamed için, Galatasaray Yönetimi itirazda bulundu. Tahkim Kurulu'na savunma dosyası gönderen Sarı- Kırmızılılar, Mısırlı golcünün cezasının ertelenmesi ya da iptal edilmesini istedi. Dün akşam saatlerinde nihai kararı açıklayan Tahkim Kurulu, şu ifadelere yer verdi:

'Sadece şahısta hata halinde...'

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.´nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla hakkında müsabakada görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle ceza verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde FDT´nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine dair verilen PFDK kararında usul ve esas bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından talebin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir..."

'Sportmenliğe aykırı hareket'

"Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla’nın rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT´nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."