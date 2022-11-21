Dünya Kupası arasına 7-0'lık Başakşehir galibiyeti ile giren ve son haftalarda yükselen formu neticesinde zirvede son derece iddialı duruma gelen Galatasaray , sezonun ikinci yarısı için kadro çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, özellikle yerli rotasyonunda elini güçlendirmek adına temaslarda bulunuyor.

Okan Buruk'un şampiyonluk yolunda rotasyonu güçlü kılacak bir kadro oluşturmak istemesi ve yabancı sınırını da düşünerek oluşturduğu liste doğrultusunda yönetim görüşmeleri gerçekleştirmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.





Son haftalarda alınan galibiyetlerle git gide şampiyonluk umudunu artıran Cim Bom, gerçekleştireceği transferlerle de ikinci yarı için elini güçlendirmek istiyor.

Özellikle sezon başında kadroya katılan isimlerle başarılı bir transfer süreci geçiren sarı kırmızılı takımda bu görüntünün oluşmasındaki en büyük katkı sahiplerinden birisi olarak da Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur gösteriliyor.

Orta sahaya sürpriz takviye

Transferler için yoğun mesai harcanırken bir de orta saha bölgesini güçlendirmek adına çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Okan Buruk'un talimatıyla orta alana dinamizm katacak genç bir oyuncu bakan Cim Bom, şartların uyması durumunda Ocak ayında bir hamle yapabilir.





Torreira ile Oliveira'nın, Midtsjö ve Berkan gibi alternatifleri olmasına rağmen teknik kadronun, atletik ve güçlü bir oyuncu ile elini rahatlatmak istediği dile getirildi.

Kaan Ayhan'da sıkı pazarlık

Transfer çalışmalarına şimdiden hız veren Cim Bom, yerli transferinde gaza bastı. Kaan Ayhan ismini gündeme getiren Sarı-Kırmızılılar, 28 yaşındaki oyuncuyu yaz döneminde 6 milyon Euro'luk bonservisi nedeniyle bitirememişti.

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Şimdi ise Cim Bom, sıkı bir pazarlık ile devre arasında Milli futbolcuyu kadrosuna katmayı çok istiyor. Kaan, bu sezon İtalya Serie A'da Sassuolo forması ile 11 maçta sahne aldı.

Hedef yeniden Mert Müldür!

Sezon başında bileği çatlayan Mert Müldür'ün sakatlığı inceleniyor. Milli oyuncunun sağlık raporlarında sorun çıkmazsa Galatasaray Yönetimi, Sassuolo ile masaya oturacak ve 23 yaşındaki yıldızın bonservisi için pazarlıklara başlayacak.

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Sarı-Kırmızılılar'ın bitmeyen aşkı Mert Müldür... Yabancı sınırı sebebiyle yerli havuzunu güçlendirmek isteyen Aslan'da gündeme yeniden Milli oyuncu girdi. Hem sağ hem de sol bek olarak görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcu için daha önce kulübü Sassuolo ile bir türlü anlaşamayan Cim Bom, devre arası için yeniden harekete geçti. Serie A'da sezonun ilk haftasındaki Juventus maçının 7. dakikasında sakatlanan ve bileği çatlayan genç oyuncu, o günden bu yana formasından uzak kaldı.





Okan Buruk ve teknik heyet, yerli rotasyonunu genişletmek için Mert'i kadrosuna katmayı çok istiyor.

Hiç olmadığı kadar kararlı

Galatasaray da Milli oyuncunun sakatlık durumunu araştırmaya başladı. Mert'in raporları doğrultusunda transferi için karar verecek olan Sarı- Kırmızılı yönetim sağlık problemi yaşanmadığı takdirde yıldız oyuncunun bonservisini almayı planlıyor. İtalyan ekibi her seferinde tok satıcı rolünü oynarken, bu kez Cim Bom da transfer için hiç olmadığı kadar kararlı...

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