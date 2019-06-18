Şener Özbayraklı ile sağ bek bölgesini güçlendiren Cim Bom’da, Mariano’ya teklif bekleniyor. Yönetim, sözleşmesinin son senesinde Brezilyalı futbolcuyu satmayı planlıyor. Ülkesinden pek çok takım Mariano için nabız yoklarken, Galatasaray’ın bonservis konusunda beklentisi ise 4 milyon Euro.

Sarı-Kırmızılılar, 2017’nin Temmuz ayında Mariano için Sevilla’ya 4.5 milyon Euro ödemişti. 32 yaşındaki yıldız geçen sezon çıktığı 30 lig maçında 4 asist yapmıştı.

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