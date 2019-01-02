Ara transfer döneminde kadrosuna bir forvet takviyesi yapması beklenen Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Luis Muriel'di.

Sevilla ile olan sözleşmesi 2019 yazında sona erecek olan Kolombiyalı golcünün yeni takımı Serie A ekiplerinden Fiorentina oldu.

Transfer, Sevilla'nın resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulurken 27 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

Oyuncunun kısa süre içinde Floransa'ya gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve kendisini Fiorentina'ya bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler