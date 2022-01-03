Fernando Muslera'nın sakatlığı ve İsmail Çipe'nin kötü performansı nedeniyle yerli kaleci arayışına geçen Galatasaray 'ın, sezon başında Kayserispor'dan Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar'la ilgilendiği edilmişti. Fransız ekibinin yetkilileri, 19 yaşındaki file bekçisinin kesinlikle satış listesinde olmadığını ve Doğan'ı göndermeyeceklerini ifade etti.

'Doğan bizim geleceğimiz'

Kayserispor'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Rennes'e giden Doğan için geçtiğimiz günlerde Ligue 1 ekibinin hocası Genesio, "Burada uyum sağlıyor. Henüz 19 yaşında ve çok yetenekli. Doğan bizim geleceğimiz" demişti. Başarılı file bekçisi, dün oynanan Nancy maçında Rennes'de ilk kez kaleyi korudu ve mücadele 1-1 sona erdi.

Atalay Özçelikli



