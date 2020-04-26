Galatasaray'da Mariano'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Brezilyalı oyuncunun ülkesine dönmesi bekleniyor. Bu doğrultuda sağ bek arayışlarını hızlandıran Sarı-Kırmızılılar'da gündeme gelen isimlerden biri de Denis Odoi'ydi.

İngiltere Champhionship ekiplerinden Fulham forması giyen Odoi'nin de sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak. Fakat ülkesi Belçika'dan Sporza'ya açıklamalarda bulunan Fulham'ın değişmez isimlerinden Odoi, takımda kalabileceğini belirtti.

31 yaşındaki tecrübeli sağ bek, "Sezon sonunda ne olacağına yönelik bir fikrim yok. Her şey mümkün. Burada da memnuniyetle kalabilirim. Burada yaşamayı seviyorum" dedi.

Ülkesi Belçika'ya döneceği iddialarına ilişkin ise, "Dediğim gibi her şey mümkün. Ama döneceksem de Belçika'da iyi bir kulüp olmalı. Hala hırsım var. İngiltere Championship çok rekabetçi bir lig. Mümkün olduğunca uzun süre futbol oynamak istiyorum. Ama örnek vermem gerekirse Japonya'da bir maceraya da hayır diyemezdim" ifadelerini kullandı.