Galatasaray’ın lig tarihindeki performansı

Sarı-kırmızılılar, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer aldı ve toplamda 22 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma başarısı gösterdi.

Ligdeki en kötü derecesi 11’incilik olan Galatasaray , en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı, en farklı skorlu yenilgiyi ise 6-0 ile Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Galatasaray, lig tarihinde oynadığı 2 bin 84 maçta, bin 179 galibiyet, 527 beraberlik, 378 yenilgi alırken, 3 bin 672 gol atıp, kalesinde bin 826 gol gördü

Galatasaray’ın "en"leri

Sarı-kırmızılı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

En iyi derecesi: Şampiyon (22 kez). 1961-1962, 1962-1963, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1986-1987, 1987-1988, 1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019

En kötü derecesi: 11. (1981-1982)

En iyi sezonu: 2005-2006

En kötü sezonu: 1979-1980

En çok maç kazandığı sezon: 1960-1961, 1987-1988 (38 maçta 27 galibiyet)

En az maç kazandığı sezon: 1979-1980 (30 maçta 8 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1966-1967 (32 maçta 17 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992’de (30 maçta 3), 2017-2018’de (34 maçta 3)

En az yenildiği sezon: 1985-1986 (30 maçta namağlup)

En çok yenildiği sezon: 2010-2011 (34 maçta 16 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1962-1963 (42 maçta 105 gol)

En az gol attığı sezon: 1981-1982 (32 maçta 26 gol)

En az gol yediği sezon: 1972-1973 (30 maçta 12 gol)

En çok gol yediği sezon: 2015-2016 (34 maçta 49 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (1959-1960 Altınordu, 1992-1993 MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe 2002-2003)

En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor 1982-1983)

En iyi gol averajı: 1996-1997 (artı 60) (90-30)

En kötü gol averajı: 2010-2011 (eksi 5) (41-46)

Sezonlara göre performansı

Galatasaray’ın lig tarihinde sezonlara göre performansı şöyle:

Sezon Derecesi O G B M A Y Puan

1959 2. 16 8 6 2 19 11 22

1959-60 3. 38 24 10 4 74 23 58

1960-61 2. 38 27 6 5 75 19 60

1961-62 Şampiyon 38 23 11 4 52 18 57

1962-63 Şampiyon 42 28 11 3 105 35 67

1963-64 3. 34 16 10 8 49 27 42

1964-65 3. 30 14 11 5 51 31 39

1965-66 2. 30 17 8 5 53 20 42

1966-67 3. 32 12 17 3 53 33 41

1967-68 3. 32 13 10 9 44 36 36

1968-69 Şampiyon 30 19 8 3 49 14 46

1969-70 7. 30 10 10 10 27 21 30

1970-71 Şampiyon 30 17 8 5 51 18 42

1971-72 Şampiyon 30 17 8 5 34 14 42

1972-73 Şampiyon 30 19 9 2 47 12 47

1973-74 5. 30 13 9 8 29 16 35

1974-75 2. 30 16 6 8 36 24 38

1975-76 3. 30 12 13 5 36 23 37

1976-77 5. 30 10 13 7 36 26 33

1977-78 3. 30 13 12 5 38 26 38

1978-79 2. 30 17 7 6 47 17 41

1979-80 9. 30 8 13 9 28 26 29

1980-81 3. 30 13 8 9 28 25 34

1981-82 11. 32 10 12 10 26 26 32

1982-83 3. 34 17 19 7 50 33 44

1983-84 3. 34 17 10 7 54 29 44

1984-85 5. 34 11 14 9 34 28 36

1985-86 2. 36 20 16 0 57 20 56

1986-87 Şampiyon 36 23 8 5 55 24 54

1987-88 Şampiyon 38 27 9 2 86 35 90

1988-89 3. 36 20 9 7 76 31 69

1989-90 4. 34 19 6 9 59 26 63

1990-91 2. 30 19 7 4 63 31 64

1991-92 3. 30 19 3 8 54 35 60

1992-93 Şampiyon 30 20 6 4 74 21 66

1993-94 Şampiyon 30 22 4 4 67 28 70

1994-95 3. 34 21 6 7 76 38 69

1995-96 4. 34 21 5 8 67 38 68

1996-97 Şampiyon 34 25 7 2 90 30 82

1997-98 Şampiyon 34 23 6 5 86 43 75

1998-99 Şampiyon 34 23 9 2 85 30 78

1999-00 Şampiyon 34 24 7 3 77 23 79

2000-01 2. 34 23 4 7 77 35 73

2001-02 Şampiyon 34 24 6 4 75 31 78

2002-03 2. 34 24 5 5 61 27 77

2003-04 6. 34 15 9 10 56 47 54

2004-05 3. 34 24 4 6 64 25 76

2005-06 Şampiyon 34 26 5 3 82 34 83

2006-07 3. 34 15 11 8 58 37 56

2007-08 Şampiyon 34 24 7 3 64 23 79

2008-09 5. 34 18 7 9 57 39 61

2009-10 3. 34 19 7 8 61 35 64

2010-11 8. 34 14 4 16 41 46 46

2011-12 Şampiyon 40 25 11 4 78 30 86

2012-13 Şampiyon 34 21 8 5 66 35 71

2013-14 2. 34 18 11 5 59 32 65

2014-15 Şampiyon 34 24 5 5 60 35 77

2015-16 6. 34 13 12 9 69 49 51

2016-17 4. 34 20 4 10 65 40 64

2017-18 Şampiyon 34 24 3 7 75 33 75

2018-19 Şampiyon 34 20 9 5 72 36 69

2019-20 6. 34 15 11 8 55 37 56

2020-21 2. 40 26 6 8 80 36 84

Not: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

AA