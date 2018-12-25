Galatasaray’ın League of Legends kadrosu netleşti

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi‘nde kadrolar netleşti. Bir süredir hangi isimlerle anlaşacağı merak edilen sarı-kırmızılı ekip, ormanına Taikki‘yi eklerken, orta koridoruna da Godbro‘yu dahil etti. Daha önce Türkiye’de yer almış yabancı oyuncular ile yola devam etme kararı alan ekip, Cognac‘ı da bünyesine dahil etti.

Godbro ve Taikki ile yaptığı sözleşmeleri nisan ayına kadar geçerli olacak olan Galatasaray, kalan isimleriyle 2019 Kasım’a kadar sözleşme imzaladı. League of Legends sözleşme havuzuna göre, Galatasasaray’ın yeni sezon kadrosunda şu isimler yer alacak:

Arttu “Taikki” Sirkka

Barış “Tolerant” Çepnioğlu

Batuhan “Bafu” Ünsal

Dan Van “Godbro” Vo

Doğukan “Noac” Akaydın

Emircan “Hioss” Hazar

Gökhan “Madness” Uçar

Jake “Mora” Hammond

Kerem “kumru” Kırgöz

Mert “Mgx” Güvercin

Mertkan “Smoke” Salman

Ömer Faruk “Cognac” Ünsal

As kadrosunda Hioss, Taikki, Godbro, Madness ve Tolerant’ın yer alması beklenen Galatasaray, akademi takımına Cognac gibi tecrübeli bir ismi ekledi. (Playerbros)