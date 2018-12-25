Galatasaray’ın League of Legends kadrosu netleşti

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi‘nde kadrolar netleşti. Bir süredir hangi isimlerle anlaşacağı merak edilen sarı-kırmızılı ekip, ormanına Taikki‘yi eklerken, orta koridoruna da Godbro‘yu dahil etti. Daha önce Türkiye’de yer almış yabancı oyuncular ile yola devam etme kararı alan ekip, Cognac‘ı da bünyesine dahil etti.
Godbro ve Taikki ile yaptığı sözleşmeleri nisan ayına kadar geçerli olacak olan Galatasaray, kalan isimleriyle 2019 Kasım’a kadar sözleşme imzaladı. League of Legends sözleşme havuzuna göre, Galatasasaray’ın yeni sezon kadrosunda şu isimler yer alacak:
Arttu “Taikki” Sirkka
Barış “Tolerant” Çepnioğlu
Batuhan “Bafu” Ünsal
Dan Van “Godbro” Vo
Doğukan “Noac” Akaydın
Emircan “Hioss” Hazar
Gökhan “Madness” Uçar
Jake “Mora” Hammond
Kerem “kumru” Kırgöz
Mert “Mgx” Güvercin
Mertkan “Smoke” Salman
Ömer Faruk “Cognac” Ünsal
As kadrosunda Hioss, Taikki, Godbro, Madness ve Tolerant’ın yer alması beklenen Galatasaray, akademi takımına Cognac gibi tecrübeli bir ismi ekledi. (Playerbros)