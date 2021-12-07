Galatasaray dev maç için yarın saat 12.00'deİstanbul Havalimanı'ndan İtalya'ya hareket edecek. Saat 16.30'da Lazio'nun son antrenmanı, Formello Tesisleri'nde gerçekleşecek. Saat 18.00'da Lazio'nun hocası Sarri ve bir öğrencisi basın toplantısına katılacak.

Saat 19.00'da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve bir öğrencisi, Roma Olimpiyat Stadı'ndaki basın toplantısında konuşacak. Cim Bom'un son antrenmanı saat 19.30'da ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılacak. Lazio ile Galatasaray arasındaki maç, perşembe akşamı saat 23.00'te oynanacak.

Taktik prova bugün

Altay beraberliği sonrası Lazio maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan Galatasaray'ın son iki antrenmanı da hafif tempoda geçti. Cim Bom'da zorlu mücadeleye yönelik taktik prova bugünkü idmanda gerçekleşecek. Teknik direktör Fatih Terim vekurmayları, günü Lazio analiziyle geçirirken, ortaya çıkan verilerin bugün takımla paylaşılacağı öğrenildi.