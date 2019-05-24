Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu şampiyonu Galatasaray, 22. şampiyonluğunu Türk Telekom Stadyumu’nda yarın akşam düzenlenecek Gala Gecesi’nde görkemli bir şölenle kutlayacak.

Saat 19.05’te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde adeta yer sarı, gök kırmızı olacak! Dev bir sahnenin kurulacağı statta, LED ekranlarla tribündeki taraftarların şampiyonluk kutlamasına dair tüm anları detaylı bir şekilde izleyebileceği açıklandı. Sürpriz şarkıcılar, DJ performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, alev makineleri, discoball logolar ve payroteknik gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacağı belirtildi.

Organizasyon için biletler bugün genel olarak satışa çıkacak. Bilet fiyatları 30 ila 120 lira arasında değişiyor.

(Milliyet)