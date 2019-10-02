Fernando Muslera, kalesinde devleşmeye devam ediyor. Yıllardır Galatasaray’ın başarılarında en büyük pay sahibi olan tecrübeli file bekçisi, Şampiyonlar Ligi'nde dün de PSG karşısında sahanın yıldızı oldu.

Club Brugge maçındaki kritik kurtarışlarıyla takımına 1 puanı getiren Muslera’nın çabası bu kez puan için yetmedi. Ancak takımının son saniyeye kadar oyuna ortak olmasını sağladı.

Uruguaylı file bekçisi, Di Maria’yla iki kez karşı karşıya kalıp net pozisyonda gole izin vermedi. Muslera, bir kez de Mbappe’nin yakın mesafeden şutunu direk dibinden kornere çeldi. PSG’nin deneyimli kaleciyi geçmesi için Sarabia ve İcardi’nin birlikte karşı karşıya kalıp paslaşması gerekti.

‘Bu oyunu sürdürmeliyiz’

Maçın ardından Muslera, “Şampiyonlar Ligi’nde hep zor takımlara karşı oynuyorsunuz. Ancak Galatasaray’ın, taraftarıyla ne kadar iyi oynadığını herkes gördü. PSG, kendi sahasına çekildi. Mağlubiyeti hak etmediğimizi düşünüyorum. Sonu istediğimiz gibi olmadı ama iyi bir performans gösterdik. Tek fark, yediğimiz goldü. Ortaya koyduğumuz ve rakibi düşürdüğümüz durum belli. Bu oyunu, sonraki maçlara yayarsak, sezon sonunda çok farklı bir yerde oluruz” diye konuştu.