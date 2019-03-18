Başakşehir kaçmaya çalışıyor, Cim Bom ise sonuna kadar savaşacağını gösteriyor. Galatasaray, özellikle sezonun ikinci yarısında formunu iyice artırdı. Ancak alınan galibiyetlerde 3 isim özellikle ön plana çıktı... Fernandao Muslera, geçtiğimiz hafta 5-0’lık Antalya galibiyetinde 7 kurtarışla yıldızlaşmıştı. Uruguaylı file bekçisi, dün de Bursa’nın tehlikeli atakları karşısında yine kritik toplar çıkarttı. Aslan’ın hücum hattında Belhanda&Feghouli iş birliği, rakiplerin korkulu rüyası haline geldi.

Durdurulamıyorlar

20. haftaki Alanya maçıyla birlikte Aslan’ın müthiş ikilisi adeta coştu. Feghouli, son 7 lig maçında tam 6 kez fileleri sarstı, Kasımpaşa maçında kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Cezayirli yıldız 2 golün de hazırlayıcısı oldu. Belhanda ise aynı süreçte 4 defa fileleri sarsarken, 4 de asist yaptı. Bu ikilinin muhteşem istatistikleri, Galatasaray’ın şampiyonluk umutlarını korumasında büyük etken oldu.

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