Kulübede geniş çaplı bir değişikliğe gitmeyi düşünen tecrübeli hoca; başta Muğdat Çelik, Ömer Bayram, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Sinan Gümüş ve kaleci İsmail Çipe’nin biletini kesmiş durumda.

Kim nereye gidecek?

Bu isimlerden Sinan ve İsmail’in sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Muğdat’ın kontrat opsiyonu da, 21 maçı tamamlaması mümkün olmadığı için devreye girmeyecek ve serbest kalacak. Semih, Sparta Prag’dan kiralık gelmişti. Ömer ve Ahmet de, satış listesine konulacak ve yurt içindeki transfer çalışmalarında takasta kullanılacak.

Daha derin bir kadro

3 kulvarda birden mücadele eden geniş ve derinliği olan bir kadro isteyen Fatih Terim, sadece ilk 11’e değil, yedek kulübesine de transfer yaptıracak. Ayrıca altyapıdan çıkan genç oyuncuların, daha fazla süre alarak zorlu maratona hazır olmaları sağlanacak. Tecrübeli hoca, bu şekilde daha güçlü bir kadro yapısına kavuşacaklarını düşünüyor.

Metin Karabaş / FANATİK