Galatasaray'ın kritik virajı!

Puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray en kritik viraja girdi. Aslan ilk yarıda son 9 maçın 2’sini kazanabilmişti. Özellikle Bursa, Fenerbahçe, Konya ve Rize deplasmanları Sarı-Kırmızılılar'da büyük bir tedirginlik yaratıyor.

13 Mart 2019, Çarşamba 08:30
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Galatasaray'ın kritik virajı!

Spor Toto Süper Lig'de son 9 haftaya lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde giren Galatasaray şampiyonluğa olan inancını sürdürüyor... Sarı-Kırmızılılar hedefe ulaşmak için kalan 9 maçı da kazanmaya odaklanmış durumda. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın zorlu fikstürü ve sezonun ilk yarısındaki son 9 haftalık performansı büyük tedirginlik yaratıyor.

OLUŞAN FARKIN TEMELİ ATILDI!

Cimbom ilk yarıda Bursaspor maçıyla başlayan süreçte 9 haftada sadece 2 galibiyet alırken, 2 yenilgi ve 5 beraberlik yaşamıştı. Ortaya çıkan bu kötü tablo, Başakşehir'le aradaki puan farkının da temellerini atmıştı.

KADERİNİ DİREKT ETKİLEYECEK

Ayrıca zorlu deplasman maçları da şimdiden canları sıkıyor. Özellikle Bursa, Fenerbahçe, Konya ve Rize önünde verilecek sınavlar şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın kaderini direkt olarak etkileyecek.

CAMİADA BÜYÜK KENETLENME

Kalan 9 haftada 27 puan hedefi koyan Sarı- Kırmızılılar'da tüm camia tek yürek, tek bilek olmuş durumda...

Kaynak: Takvim

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