Antalya beraberliği ve Konya yenilgisi sonrasında Gençlerbirliği'ni tarihi bir skorla devirerek yeniden zirveye iddialı mesaj veren Aslan'da gözler önümüzdeki hafta oynanacak iki kritik maça çevrildi. Sarı-Kırmızılılar önce salı günü Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Yeni Malatyaspor'la kozlarını paylaşacak, sonra pazar günü de ligde şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden Beşiktaş'la kapışacak.

Psikolojik üstünlük için...

Cim Bom'un hedefi iki kulvarda da bu kritik sınavları kayıpsız geçmek. Teknik direktör Fatih Terim, Malatya karşısında alınacak bir galibiyetin, derbi öncesinde moralleri ve özgüveni zirveye çıkaracağını düşünüyor. Tecrübeli hoca, Kara Kartal karşısındaki olası zaferin de şampiyonluk yolunda psikolojik olarak çok önemli olduğu görüşünde.