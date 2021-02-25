Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri birer birer dijital para piyasasına girerken, taraftar tokenları ile kendi dijital varlıklarını oluşturuyor. Taraftar aldıkları dijital paralarla kulüplerine maddi katkı sağlarken, aynı zamanda tuttukları takımların belli ayrıcalıklarından yararlanma ve karar süreçlerine dahil olma fırsatlarına sahip oluyor.

Türkiye’de bu konudaki ilk girişim iki yıl önce G.Saray tarafından gerçekleştirildi. Trabzonspor ve Başakşehir kulüpleri de sonrasında kendi dijital varlıklarını üretmeye başladı. Bu üç kulüp, fan token’ları ile listelendikleri Chiliz borsasında bir süredir işlem görüyor.

Galatasaray’ın taraftar tokeni (GAL) geçtiğimiz yılın şubat ayında satışları başlatıldığında, her birinin fiyatı 10 Türk Lirası olarak belirlenmişti. Sonrasında işlem görmeye başladığı Chiliz’de en düşük değerini geçen yılın eylülünde 1.48 dolar ile gören GAL, aynı yılın aralık ayında 11.13 ile ise en yüksek değerine ulaştı, dün itibariyle 6 Amerikan doları (43 TL) gördü. Trabzonspor’un hisseleri ise dün 3.63 dolar (26 TL), Başakşehir’in de 2.91 dolardan (20.83 TL) işlem gördü.

Kulübün yaptığı ortaklık anlaşması çerçevesinde taraftarlar Socios.com üzerinden GAL tokenlerine doğrudan ulaşabilirken, Galatasaray için başlangıçta yapılan toplam 10 milyon dolar değerinde (GAL) token arzı bulunuyor.

CHILIZ BORSA’DA BULUNAN KULÜPLER

Barcelona (İspanya)

Juventus (İtalya)

Paris Saint-Germain (Fransa)

Atletico Madrid (İspanya)

Galatasaray (Türkiye)

Roma (İtalya)

Independiente (Arjantin)

Trabzonspor (Türkiye)

Apollon Limassol (G.Kıbrıs)

Young Boys (İsviçre)

Başakşehir (Türkiye)

Milan (İtalya)

Universidad (Şili)Legia (Polonya)

(Skorer)