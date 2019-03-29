Mali Genel Kurul'da idari açıdan ibra edilmeyerek şok yaşayan Galatasaray yönetimi, ödemelere çözüm bulmaya çalışıyor. Başkan Mustafa Cengiz cumartesi günkü kongrede 31 Mart'a kadar 71 milyon TL ödeme yapmaları gerektiğini söylemişti. Nisan ve Mayıs aylarında da 100 milyon TL ödemesi bulunan Galatasaray'ın 31 Mayıs tarihine kadar kasasından çıkması gereken para 170 milyon TL.

İdari açıdan ibra edilmeyen sarı-kırmızılı yönetimin mevcut durumda bankalardan kredi almasının çok zor olduğu ifade edildi. Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak geçen 14 aylık süreçte kulüp adına 75 milyon TL'ye yakın şahsi kefalet verdi. Diagne ve Luyindama transferlerinde de elini cebine atan Albayrak, Genel Kurul'dan beri Florya'ya gitmiyor. Ümraniyespor ve İstanbulspor ile tesiste oynanan hazırlık maçlarında gözler Albayrak'ı aradı. Deneyimli yöneticiye futbolcular sosyal medya hesaplarından destek mesajları yağdırıyor.

ALİ KOÇ'LA YAN YANA

Genel Kurul'da ibra edilmeyen Mustafa Cengiz, Milliyet'in Spor Ödülleri töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yan yana oturdu. Başkan Cengiz'in yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen moralinin yerinde olduğu gözlendi.

MUHALEFET LİSTE HAZIRLIYOR

MUSTAFA Cengiz'i ibra etmeyen muhalif kesim seçim çalışmalarına başladı. Tek aday altında güçlü bir yönetim oluşturmayı planlayan muhalif üyeler, fazlasıyla yöneticilik deneyimine sahip isimleri bir araya getirmeyi planlıyor. Adnan Öztürk, Burak Elmas ve Ebru Köksal'ın yer alacağı yönetim listesine camiadan büyük destek geleceği düşünülüyor. Öztürk'ün ekibi ve Elmas kongrede Mustafa Cengiz'i idari açıdan ibra etmemişti. Eski başkan Dursun Özbek'in seçime girme düşüncesi yok. Muhalefetin adayı olarak Divan Kurulu'nun başkanlığını yapan Galatasaray Lisesi mezunu Eşref Hamamcıoğlu seçeneği ciddi biçimde gündemdeki yerini koruyor. Hamamcıoğlu da adaylığa yeşil ışık yakarak, "Her Galatasaray üyesi gibi buna hakkım var. Başkanlık yapacak liyakatim de var" açıklamasında bulundu.

(Sabah)