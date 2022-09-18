Süper Lig 'in 7. haftasında Galatasaray , NEF Stadı'nda zorlu rakibi Konyaspor 'u konuk etti. Ligde henüz gol yemeyen yeşil beyazlılar, 1. dakikada Sergio Oliveira ile öne geçti. Konyaspor Endri Çekici'nin şık golüyle eşitliği yakaladı.

Maçın ikinci yarısında Okan Buruk'un hamleleri Galatasaray'ın ataklarını daha da artırdı ve Cim Bom 82. dakikada Icardi ile mücadeleye giren Francisco Calvo'nun topu kendi ağlarına atması sonrasında aradığı golü buldu. Galatasaray sahasından 2-1'lik galibiyet alarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.





Bu maçın ardından, galibiyetin gelmesiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Oliveira ve Cekici'nin karşılıklı golleriyle 1-1 biten ilk yarının ardından soyunma odasında oyuncularına kısa bir konuşma yapan 48 yaşındaki çalıştırıcının söyledikleri ortaya çıktı.

"BU MAÇI ÇEVİRECEĞİZ"

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribün gücüne dikkat çeken ve bunu kullanmaları gerektiğini vurgulayan genç hoca, "Taraftar arkamızda, rahat olun. Panik yapmadan biz bu maçı çevireceğiz. Kalitemizi gösterip 3 puanı alan taraf olacağız" diyerek taktiğini anlattı. (Sabah)







