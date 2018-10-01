Galatasaray’ın konuğu MoraBanc Andorra

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 7DAYS EuroCup A Grubu ilk hafta maçında yarın Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra ile karşılaşacak.

01 Ekim 2018, Pazartesi 10:29
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 7DAYS EuroCup A Grubu ilk hafta maçında yarın Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra’yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, A Grubu’nda Kızılyıldız MTS (Sırbistan), Germani Brescia Leonessa (İtalya), Ratiopharm Ulm (Almanya), MoraBanc Andorra (Andorra), Monaco (Fransa) ile karşılaşacak.

- Statü

7DAYS EuroCup 2018-2019 sezonunda 24 takım, 6’şarlı 4 grupta mücadele edecek.

Grup maçları sonunda ilk 4’te yer alan takımlar, Top 16 turuna yükselecek. Dörderli 4 grupta oynanacak Top 16 turu maçlarında ilk 2 sırayı alan takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Çeyrek final, yarı final ve final serileri, 3 maç üzerinden yapılacak. ULEB Avrupa Kupası şampiyonu, gelecek sezon THY Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.

- Maç programı

Galatasaray’ın, 7DAYS EuroCup A Grubu’nda maç programı şöyle:

Yarın:

Galatasaray-MoraBanc Andorra

10 Ekim Çarşamba:

Ratiopharm Ulm-Galatasaray

17 Ekim Çarşamba:

Galatasaray-Germani Brescia Leonessa

24 Ekim Çarşamba:

Galatasaray-Monaco

31 Ekim Çarşamba:

Kızılyıldız MTS-Galatasaray

7 Kasım Çarşamba:

MoraBanc Andorra-Galatasaray

14 Kasım Çarşamba:

Galatasaray-Ratiopharm Ulm

21 Kasım Çarşamba:

Germani Brescia Leonessa-Galatasaray

12 Aralık Çarşamba:

Monaco-Galatasaray

19 Aralık Çarşamba:

Galatasaray-Kızılyıldız MTS

Öte yandan, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı 2015-2016 sezonunda şampiyon olarak bu kupayı müzesine götürmüştü.

AA

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