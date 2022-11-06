Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray 'da kadroda düşünülmeyen Romanyalı futbolcu Olimpiu Morutan, sezon başında Serie B ekibi Pisa'ya kiralandı. Transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekipte forma şansı bulamayan Morutan, yeni takımında kendini buldu. Serie B'nin 12. haftasında Pisa, kendi sahasında Cosenza'yı konuk etti. Maça ilk 11'de başlayan Olimpiu Morutan bu maça damga vurdu. Attığı golle maçta tüm dikkatleri üzerine çekti.

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MORUTAN'IN SÖZLEŞMESİNDE MADDE VAR

Serie B ekiplerinden Pisa, Olimpiu Morutan için sarı-kırmızlı ekibe 150 bin euro ödemişti. 1 yıllığına Pisa'ya kiralık olarak giden Morutan'nın sözleşmesinde özel bir madde yer alıyor. Buna göre en az 25 maçta 45 dakika oynaması ya da takımının Serie A'ya çıkması durumunda Pisa 5,5 milyon euro zorunlu satın alma bedelini ödeyecek.





GALATASARAY KARNESİ

Morutan, Galatasaray ile geçen sezon çıktığı 41 müsabakada toplam 4 gol, 5 asistlik performans sergilemişti. 23 yaşındaki genç futbolcunun piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

TEK MAÇTA 2 GOL

Serie B'nin 12. haftasında Pisa, kendi sahasında Cosenza'yı konuk etti. Olimpiu Morutan, bu karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Kritik maçı ev sahibi Pisa 3-1 kazandı. Heyecan dolu maçta, Galatasaray'da kadroda düşülmeyen Olimpiu Morutan 2 gol birden attı. (Skorer)



