Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği Morutan'dan müthiş performans
Geçen Sezon Galatasaray'da forma giyen Olimpiu Morutan, sezon başı transfer olduğu takım Pisa'da kendini buldu. Serie B ekibi Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, oynanan Cosenza karşılaşmasında maça damgasını vurdu. 23 yaşındaki genç futbolcu attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray 'da kadroda düşünülmeyen Romanyalı futbolcu Olimpiu Morutan, sezon başında Serie B ekibi Pisa'ya kiralandı. Transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekipte forma şansı bulamayan Morutan, yeni takımında kendini buldu. Serie B'nin 12. haftasında Pisa, kendi sahasında Cosenza'yı konuk etti. Maça ilk 11'de başlayan Olimpiu Morutan bu maça damga vurdu. Attığı golle maçta tüm dikkatleri üzerine çekti.
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MORUTAN'IN SÖZLEŞMESİNDE MADDE VAR
Serie B ekiplerinden Pisa, Olimpiu Morutan için sarı-kırmızlı ekibe 150 bin euro ödemişti. 1 yıllığına Pisa'ya kiralık olarak giden Morutan'nın sözleşmesinde özel bir madde yer alıyor. Buna göre en az 25 maçta 45 dakika oynaması ya da takımının Serie A'ya çıkması durumunda Pisa 5,5 milyon euro zorunlu satın alma bedelini ödeyecek.
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GALATASARAY KARNESİ
Morutan, Galatasaray ile geçen sezon çıktığı 41 müsabakada toplam 4 gol, 5 asistlik performans sergilemişti. 23 yaşındaki genç futbolcunun piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.
TEK MAÇTA 2 GOL
Serie B'nin 12. haftasında Pisa, kendi sahasında Cosenza'yı konuk etti. Olimpiu Morutan, bu karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Kritik maçı ev sahibi Pisa 3-1 kazandı. Heyecan dolu maçta, Galatasaray'da kadroda düşülmeyen Olimpiu Morutan 2 gol birden attı. (Skorer)