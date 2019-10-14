G.Saray 18 Ekim'den itibaren zorlu maratona başlıyor... Aslan'ın 1 Aralık tarihine kadar oynayacağı 9 kritik maç belki de lig ve Avrupa'daki kaderini belirleyecek. Falcao ve Lemina gibi isimlerin sakatlığı ve henüz istenilen ritimde futbol oynanamaması ise düşündürüyor.

4 GÜN SONRA REAL!

İlk maçında Sivasspor ile karşılaşacak Cimbom, 4 gün sonra ise R.Madrid ile evinde oynayacak. Bu maçın rövanşı 6 Kasım'da.

LİGDE 3 ZORLU KARŞILAŞMA

G.Saray'ın bu dönemde ligde de birbirinden zorlu maçları var. 27 Ekim'de Beşiktaş ile karşılaşacak olan Aslan, 22 Kasım'da Başakşehir ve 1 Aralık'ta da Trabzon ile mücadele edecek.

ASLAN OYUNUNU GELİŞTİRMELİ

Aslan'ın teknik patronu Fatih Terim ve Galatasaray'ın 9 maç sonra bir anlamda geleceği de şekillenecek. Sarı- Kırmızılı taraftarlar mevcut formla, işlerinin zor olduğunu düşünüyor.

FATİH HOCANIN İŞİ ÇOK ZOR

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Tek hedef, bu sınavlarda yara almamak.

Kaynak: Takvim