Galatasaray ile Göztepe arasında tam 40 yıldır beraberlik yok

Galatasaray ile Göztepe bugüne kadar 55 kez ligde karşılaştı. Cim Bom’un 30, Göztepe’nin 12 galibiyeti var. 13 maç berabere sonuçlanırken, bunların sonuncusu 10 Şubat 1980’de oynandı ve o karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Galatasaray'da dört futbolcu ceza sınırında

Galatasaray’da Seri, Feghouli, Belhanda ve Ömer Bayram, bugün Göztepe karşısına ceza sınırında çıkacak. Bu oyuncular kart görmeleri halinde, ligin son haftasındaki Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.