MENÜ

Galatasaray'ın Kayserispor kadrosu

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor'la karılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu. Sarı-Kırmızılı takımda üç futbolcu kadroya dahil edilmedi.

14 Ekim 2022, Cuma 17:00 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'ın Kayserispor kadrosu

Galatasaray Süper Lig 'de 10. hafta maçında deplasmanda Kayserispor'la karşı karıya gelecek. Sarı-Kırmızılı takımın kamp kadrosu belli oldu. Üç futbolcu kadroya alınmadı.

Patrick van Aanholt, Mathias Ross ve Emre Taşdemir, Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer almıyor.


İlgili Haberler
Morutan ve Cicaldau büyük hayal kırıklığı


GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Muslera, Dubois, Torreira, Midsjö, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic, Mertens, Yunus Akgün, Gomis, Berkan Kutlu, Nelsson, Rashica, Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper, Mata, Kazımcan, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Icardi

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...