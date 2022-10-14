Galatasaray Süper Lig 'de 10. hafta maçında deplasmanda Kayserispor'la karşı karıya gelecek. Sarı-Kırmızılı takımın kamp kadrosu belli oldu. Üç futbolcu kadroya alınmadı.

Patrick van Aanholt, Mathias Ross ve Emre Taşdemir, Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer almıyor.





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GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Muslera, Dubois, Torreira, Midsjö, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic, Mertens, Yunus Akgün, Gomis, Berkan Kutlu, Nelsson, Rashica, Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper, Mata, Kazımcan, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Icardi