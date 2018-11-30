Sabah Gazetesi'nin haberine göre; geçen sezon 44 resmi maçın sadece 5'inde gol atamayan Galatasaray, bu sezon 19 karşılaşmanın 7'sinde ağlarla topu buluşturamadı. Gol kralı Gomis'i 6 milyon Euro'ya satan G.Saray'ın, golsüz mücadeleler nedeniyle kaybettiği prim miktarı ise 61 milyon TL'ye ulaştı. Gomis'ten kazanılan paranın 2 katını, gol sorunu yüzünden kasasına koyamayan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne de bu sebeple havlu attı. Galibiyetine 2.7 milyon Euro verilen Şampiyonlar Ligi gruplarında 3 maçı gol atamadan kaybeden, bir karşılaşmada da berabere kalan G.Saray'ın kaybı 9 milyon Euro yani yaklaşık 53 milyon TL oldu.

ÇOK BÜYÜK GELİRDEN OLDU

Takımların UEFA sıralamasına bakıldığında bu anlamda en zayıf gruba düşen G.Saray, buradan çıkamayarak UEFA'nın, bir üst tura yükselen takımlara verdiği 9.5 milyon Euro primi kaçırdı. Aslan, gruptan çıksaydı alacağı prim Gomis'ten elde ettiği gelirin 1.58 katına denk gelecekti. Ligde de gol sorunu yaşayan sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor, Akhisar ve Malatya maçlarını gol atamadan kaybetti ve 7.8 milyon TL'yi elinin tersiyle itti.

GOMİS ARANIYOR

G.Saray'da geçen sezon ligde 29 gol atıp, 4 de asist yapan Gomis, 6 maçta 3 puanı getiren isimdi. Fransız yıldız, ayrıca iki maçta da beraberliği kurtarmıştı.