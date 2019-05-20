Galatasaray'a 22. şampiyonlukla birlikte adeta para yağacak. Aslan, tarihinde 14. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısını gösterdi. Bu alanda ligin de zirvesinde yer alan sarı kırmızılılar 15 milyon Euro'luk Şampiyonlar Ligi ayak basma primini de almaya hak kazandı. Sarı-kırmızılılar, ligde topladıkları puanlar için de 63.7 milyon TL'lik prime hak kazanırken, Şampiyonlar Ligi ve ticari gelirlerle birlikte yaklaşık 1 milyar TL kazanacak. Bu paranın 220 milyon TL'si yayın geliri olarak kasaya girecek. UEFA'dan gelecek 262 milyon TL ile birlikte ticari gelirler (yaklaşık 290 milyon TL) ve maç günü gelirleri (loca, kombineden 228 milyon TL) de buna eklendiğinde sarı-kırmızılılar büyük bir maddi kaynağa kavuşmuş olacaklar. Cimbom ayrıca bu sezon transferde de önemli rakamlar kazandı. Sezon içerisinde transfere 25.5 milyon Euro harcayan Galatasaray, sattığı futbolculardan ise 30.8 milyon Euro kasasına koydu. Sarı kırmızılılar, transferden 5.3 milyon Euro kâr etti. Şampiyon olduğu sezonda transferleriyle dikkat çeken Galatasaray'da Ozan Kabak, 11 milyon Euro olan satış bedeliyle Türkiye'de altyapı eğitimini alarak yurt dışına giden oyuncular arasında en fazla bonservis bedeli ödenen 3. futbolcu unvanını almıştı.

(Sabah)