Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray 20. haftada Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın bu haftanın ardından kalan maçları büyük merak konusu. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Sarı-Kırmızılı takım son 14 maçına çıkacak. İşte Galatasaray'ın kalan maçları ve fikstürü...

Galatasaray Süper Lig fikstürü...

1. Hafta

Ankaragücü 1-3 Galatasaray

2. Hafta

Galatasaray 1-0 Göztepe

3. Hafta

Galatasaray 6-0 Alanyaspor

4. Hafta

Trabzonspor 4-0 Galatasaray

5. Hafta

Galatasaray 4-1 Kasımpaşa

6. Hafta

Akhisarspor 3-0 Galatasaray

7. Hafta

Galatasaray 1-0 Erzurumspor

8. Hafta

Antalyaspor 0-1 Galatasaray

9. Hafta

Galatasaray 1-1 Bursaspor

10. Hafta

Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray

11. Hafta

Galatasaray 2-2 Fenerbahçe

12. Hafta

Kayserispor 0-3 Galatasaray

13. Hafta

Galatasaray 1-1 Atiker Konyaspor

14. Hafta

Beşiktaş 1-0 Galatasaray

15. Hafta

Galatasaray 2-2 Çaykur Rizespor

16. Hafta

Medipol Başakşehir 1-1 Galatasaray

17.Hafta

Galatasaray 4-2 Sivasspor

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18. Hafta

Galatasaray 6-0 Ankaragücü

19. Hafta

Göztepe 0-1 Galatasaray

20. Hafta

Alanyaspor 1-1 Galatasaray

21. Hafta

Galatasaray - Trabzonspor

22. Hafta

Kasımpaşa - Galatasaray

23. Hafta

Galatasaray - Akhisarspor

24. Hafta

Erzurumspor - Galatasaray

25. Hafta

Galatasaray - Antalyaspor

26. Hafta

Bursaspor - Galatasaray

27. Hafta

Galatasaray - Yeni Malatyaspor

28. Hafta

Fenerbahçe - Galatasaray

29. Hafta

Galatasaray - Kayserispor

30. Hafta

Atiker Konyaspor - Galatasaray

31. Hafta

Galatasaray - Beşiktaş

32. Hafta

Çaykur Rizespor - Galatasaray

33. Hafta

Galatasaray - Medipol Başakşehir

34.Hafta

Sivasspor - Galatasaray