Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor ile karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan maçta sarı kırmızılı ekip Sakho ve Saivet’nin golleriyle geriye düşerken, ilk yarının sonlarına doğru N'Diaye ile bulduğu golle farkı bire indirdi. İkinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan sarı kırmızılar önce Diagne’nin penaltı golüyle maça dengeyi getirdi, ardından Feghouli’nin golüyle öne geçti. Sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir’in puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapadı. Final haftalarında heyecan devam ederken puan farkı 6'ya indi. Galatasaray taraftarları, takımlarının kalan maçları ve fikstürü merak ediyor.

Galatasaray Süper Lig fikstürü...

1. Hafta

Ankaragücü 1-3 Galatasaray

2. Hafta

Galatasaray 1-0 Göztepe

3. Hafta

Galatasaray 6-0 Alanyaspor

4. Hafta

Trabzonspor 4-0 Galatasaray

5. Hafta

Galatasaray 4-1 Kasımpaşa

6. Hafta

Akhisarspor 3-0 Galatasaray

7. Hafta

Galatasaray 1-0 Erzurumspor

8. Hafta

Antalyaspor 0-1 Galatasaray

9. Hafta

Galatasaray 1-1 Bursaspor

10. Hafta

Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray

11. Hafta

Galatasaray 2-2 Fenerbahçe

12. Hafta

Kayserispor 0-3 Galatasaray

13. Hafta

Galatasaray 1-1 Atiker Konyaspor

14. Hafta

Beşiktaş 1-0 Galatasaray

15. Hafta

Galatasaray 2-2 Çaykur Rizespor

16. Hafta

Medipol Başakşehir 1-1 Galatasaray

17.Hafta

Galatasaray 4-2 Sivasspor

18. Hafta

Galatasaray 6 - 0 Ankaragücü

19. Hafta

Göztepe 0 - 1 Galatasaray

20. Hafta

Alanyaspor 1 - 1 Galatasaray

21. Hafta

Galatasaray 3 - 1 Trabzonspor

22. Hafta

Kasımpaşa 1 - 4 Galatasaray

23. Hafta

Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor

24. Hafta

Erzurumspor 1 - 1 Galatasaray

25. Hafta

Galatasaray 5-0 Antalyaspor

26. Hafta

Bursaspor 2 - 3 Galatasaray

27. Hafta

Galatasaray - Yeni Malatyaspor

28. Hafta

Fenerbahçe - Galatasaray

29. Hafta

Galatasaray - Kayserispor

30. Hafta

Atiker Konyaspor - Galatasaray

31. Hafta

Galatasaray - Beşiktaş

32. Hafta

Çaykur Rizespor - Galatasaray

33. Hafta

Galatasaray - Medipol Başakşehir

34.Hafta

Sivasspor - Galatasaray