Galatasaray'ın kalan maçları - Galatasaray fikstür - Süper Lig puan durumu
Galatasaray'ın kalan maçları - Galatasaray fikstür... Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 2-0'dan gelerek 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligdeki puanını 52'ye yükselti. Lig lideri Başakşehir'in Kayserispor deplasmanında berabere kalmasını iyi değerlendiren Aslan, aradaki puan farkını da 6'ya indirdi. Ligde 26 hafta geride kalırken Başakşehir'in 58, Galatasaray'ın 52 puanı bulunuyor. Galatasaray'ın kalan maçları artık daha çok merak ediliyor. Galatasaray'ın kalan 8 haftadaki rakipleri merak konusu.
Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor ile karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan maçta sarı kırmızılı ekip Sakho ve Saivet’nin golleriyle geriye düşerken, ilk yarının sonlarına doğru N'Diaye ile bulduğu golle farkı bire indirdi. İkinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan sarı kırmızılar önce Diagne’nin penaltı golüyle maça dengeyi getirdi, ardından Feghouli’nin golüyle öne geçti. Sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir’in puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapadı. Final haftalarında heyecan devam ederken puan farkı 6'ya indi. Galatasaray taraftarları, takımlarının kalan maçları ve fikstürü merak ediyor.
SÜPER LİG DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...
Galatasaray Süper Lig fikstürü...
1. Hafta
Ankaragücü 1-3 Galatasaray
2. Hafta
Galatasaray 1-0 Göztepe
3. Hafta
Galatasaray 6-0 Alanyaspor
4. Hafta
Trabzonspor 4-0 Galatasaray
5. Hafta
Galatasaray 4-1 Kasımpaşa
6. Hafta
Akhisarspor 3-0 Galatasaray
7. Hafta
Galatasaray 1-0 Erzurumspor
8. Hafta
Antalyaspor 0-1 Galatasaray
9. Hafta
Galatasaray 1-1 Bursaspor
10. Hafta
Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray
11. Hafta
Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
12. Hafta
Kayserispor 0-3 Galatasaray
13. Hafta
Galatasaray 1-1 Atiker Konyaspor
14. Hafta
Beşiktaş 1-0 Galatasaray
15. Hafta
Galatasaray 2-2 Çaykur Rizespor
16. Hafta
Medipol Başakşehir 1-1 Galatasaray
17.Hafta
Galatasaray 4-2 Sivasspor
18. Hafta
Galatasaray 6 - 0 Ankaragücü
19. Hafta
Göztepe 0 - 1 Galatasaray
20. Hafta
Alanyaspor 1 - 1 Galatasaray
21. Hafta
Galatasaray 3 - 1 Trabzonspor
22. Hafta
Kasımpaşa 1 - 4 Galatasaray
23. Hafta
Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor
24. Hafta
Erzurumspor 1 - 1 Galatasaray
25. Hafta
Galatasaray 5-0 Antalyaspor
26. Hafta
Bursaspor 2 - 3 Galatasaray
27. Hafta
Galatasaray - Yeni Malatyaspor
28. Hafta
Fenerbahçe - Galatasaray
29. Hafta
Galatasaray - Kayserispor
30. Hafta
Atiker Konyaspor - Galatasaray
31. Hafta
Galatasaray - Beşiktaş
32. Hafta
Çaykur Rizespor - Galatasaray
33. Hafta
Galatasaray - Medipol Başakşehir
34.Hafta
Sivasspor - Galatasaray