Galatasaray'ın kalan maçları | Galatasaray fikstür
Galatasaray, M. Başakşehir’in kazandığı haftada BB Erzurumspor ile berabere kalarak zirve ile arasındaki fark 8’e yükseldi. Ligin bitmesine 10 hafta kalan ve şampiyonluk yolunda ağır darbe alan Sarı Kırmızılı ekipte taraftarlar, Galatasaray'ın kalan maçlarını merak ediyor.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde lider M. Başakşehir’in E. Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup ettiği haftada puan kaybı yaşan sarı-kırmızılılar, liderin 8 puan gerisine düştü. Geride kalan 24 haftada Başakşehir’in 54, Galatasaray’ın ise 46 puanı bulunuyor.
Gelecek hafta Başakşehir, Fenerbahçe ile Galatasaray da Antalyaspor ile sahalarında oynayacak.
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Galatasaray Süper Lig fikstürü...
1. Hafta
Ankaragücü 1-3 Galatasaray
2. Hafta
Galatasaray 1-0 Göztepe
3. Hafta
Galatasaray 6-0 Alanyaspor
4. Hafta
Trabzonspor 4-0 Galatasaray
5. Hafta
Galatasaray 4-1 Kasımpaşa
6. Hafta
Akhisarspor 3-0 Galatasaray
7. Hafta
Galatasaray 1-0 Erzurumspor
8. Hafta
Antalyaspor 0-1 Galatasaray
9. Hafta
Galatasaray 1-1 Bursaspor
10. Hafta
Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray
11. Hafta
Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
12. Hafta
Kayserispor 0-3 Galatasaray
13. Hafta
Galatasaray 1-1 Atiker Konyaspor
14. Hafta
Beşiktaş 1-0 Galatasaray
15. Hafta
Galatasaray 2-2 Çaykur Rizespor
16. Hafta
Medipol Başakşehir 1-1 Galatasaray
17.Hafta
Galatasaray 4-2 Sivasspor
18. Hafta
Galatasaray 6 - 0 Ankaragücü
19. Hafta
Göztepe 0 - 1 Galatasaray
20. Hafta
Alanyaspor 1 - 1 Galatasaray
21. Hafta
Galatasaray 3 - 1 Trabzonspor
22. Hafta
Kasımpaşa 1 - 4 Galatasaray
23. Hafta
Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor
24. Hafta
Erzurumspor 1 - 1 Galatasaray
25. Hafta
Galatasaray - Antalyaspor
26. Hafta
Bursaspor - Galatasaray
27. Hafta
Galatasaray - Yeni Malatyaspor
28. Hafta
Fenerbahçe - Galatasaray
29. Hafta
Galatasaray - Kayserispor
30. Hafta
Atiker Konyaspor - Galatasaray
31. Hafta
Galatasaray - Beşiktaş
32. Hafta
Çaykur Rizespor - Galatasaray
33. Hafta
Galatasaray - Medipol Başakşehir
34.Hafta
Sivasspor - Galatasaray