Galatasaray'ın kalan maçları | Galatasaray fikstür
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı büyük heyecana sahne oluyor. Lider Başakşehir'in en yakın takipçisi Galatasaray ikinci yarıya muhteşem bir başlangıç yaparak 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray'ın fikstürü ve kalan maçları Sarı-Kırmızılı taraftarlar tarafından merak ediliyor.
Galatasaray'ın fikstürü ve kalan maçları Sarı-Kırmızılı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Şampiyonluğun gen güçlü adaylarından Galatasaray ikinci yarıya muhteşem bir başlangıç yaptı. 6 maça çıkan Galatasaray bunların beşini kazandı ve sadece Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Cim Bom Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa ve Akhisarspor maçlarından galibiyet ile ayrıldı. İşte Galatasaray'ın kalan maçları ve ikinci yarı fikstürü...
Galatasaray Süper Lig fikstürü...
1. Hafta
Ankaragücü 1-3 Galatasaray
2. Hafta
Galatasaray 1-0 Göztepe
3. Hafta
Galatasaray 6-0 Alanyaspor
4. Hafta
Trabzonspor 4-0 Galatasaray
5. Hafta
Galatasaray 4-1 Kasımpaşa
6. Hafta
Akhisarspor 3-0 Galatasaray
7. Hafta
Galatasaray 1-0 Erzurumspor
8. Hafta
Antalyaspor 0-1 Galatasaray
9. Hafta
Galatasaray 1-1 Bursaspor
10. Hafta
Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray
11. Hafta
Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
12. Hafta
Kayserispor 0-3 Galatasaray
13. Hafta
Galatasaray 1-1 Atiker Konyaspor
14. Hafta
Beşiktaş 1-0 Galatasaray
15. Hafta
Galatasaray 2-2 Çaykur Rizespor
16. Hafta
Medipol Başakşehir 1-1 Galatasaray
17.Hafta
Galatasaray 4-2 Sivasspor
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18. Hafta
Galatasaray 6-0 Ankaragücü
19. Hafta
Göztepe 0-1 Galatasaray
20. Hafta
Alanyaspor 1-1 Galatasaray
21. Hafta
Galatasaray 3-1 Trabzonspor
22. Hafta
Kasımpaşa 1-4 Galatasaray
23. Hafta
Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor
24. Hafta
Erzurumspor - Galatasaray
25. Hafta
Galatasaray - Antalyaspor
26. Hafta
Bursaspor - Galatasaray
27. Hafta
Galatasaray - Yeni Malatyaspor
28. Hafta
Fenerbahçe - Galatasaray
29. Hafta
Galatasaray - Kayserispor
30. Hafta
Atiker Konyaspor - Galatasaray
31. Hafta
Galatasaray - Beşiktaş
32. Hafta
Çaykur Rizespor - Galatasaray
33. Hafta
Galatasaray - Medipol Başakşehir
34.Hafta
Sivasspor - Galatasaray