Galatasaray'ın kalan maçları! Galatasaray fikstür 2019-2020
Süper Lig'de 49 puanla 3. sırada bulunan Galatasaray şampiyonluğun en güçlü adaylarından... Sarı-Kırmızılı takımın son 9 maçı kaldı. 2020 yılında çıktığı 9 maçta yenilmeyen Galatasaray'ın kalan maçları taraftarlar tarafından araştırılıyor. Sarı-Kırmızılı takım son olarak Sivsaspor ile 2-2 berabere kalarak 2 kritik puan kaybetti. İşte Galatasaray'ın kalan maçları ve Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu fikstürü...
Süper Lig'de 24. hafta maçlarının ardından Galatasaray 48 puanla 3. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım çıktığı son 8 maçından galibiyetle ayrılarak şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline geldi. Galatasaray Fatih Terim önderliğinde 10 karşılaşmaya daha çıkacak. Galatasaray'ın kalan maçları ve fikstürü sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından araştırılıyor. İşte Galatasaray'ın kalan maçları ve Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu fikstürü...
Galatasaray'ın kalan maçları...
8.03.2020 | Sivasspor 2 - 2 Galatasaray
15.03.2020 | Galatasaray v Beşiktaş
22.03.2020 | Çaykur Rizespor v Galatasaray
4.04.2020 | Galatasaray v Gaziantep FK
12.04.2020 | Başakşehir v Galatasaray
19.04.2020 | Galatasaray v Trabzonspor
26.04.2020 | Alanyaspor v Galatasaray
10.05.2020 | Galatasaray v Göztepe
17.05.2020 | Antalyaspor v Galatasaray