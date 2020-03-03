Süper Lig'de 24. hafta maçlarının ardından Galatasaray 48 puanla 3. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım çıktığı son 8 maçından galibiyetle ayrılarak şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline geldi. Galatasaray Fatih Terim önderliğinde 10 karşılaşmaya daha çıkacak. Galatasaray'ın kalan maçları ve fikstürü sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından araştırılıyor. İşte Galatasaray'ın kalan maçları ve Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu fikstürü...

Galatasaray'ın kalan maçları...

8.03.2020 | Sivasspor v Galatasaray

15.03.2020 | Galatasaray v Beşiktaş

22.03.2020 | Çaykur Rizespor v Galatasaray

4.04.2020 | Galatasaray v Gaziantep FK

12.04.2020 | Başakşehir v Galatasaray

19.04.2020 | Galatasaray v Trabzonspor

26.04.2020 | Alanyaspor v Galatasaray

10.05.2020 | Galatasaray v Göztepe

17.05.2020 | Antalyaspor v Galatasaray