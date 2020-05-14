Galatasaray’da, futbol A takım medya koordinatörlüğü ve Fatih Terim’in danışmanı Hande Sümertaş ile başlayan istifa dalgası Hasan Şaş ile devam ederken, teknik heyette büyük hareketlilik söz konusu. Ümit Davala’nın da yeni sezonda ekipte olması beklenmezken, Fatih hoca yardımcılarını yine eski öğrencilerinden seçecek ancak bu kez yabancılardan...

Elmander ve Riera ile sürekli görüşen Terim, taraftarın da çok sevdiği iki ismi önümüzdeki sezon kulübede yanına almayı planlıyor. Bu doğrultuda temaslar başlarken, Riera ve Elmander ile ekonomik anlamda yüksek talepleri olmadığı takdirde anlaşma sağlanacak. Fatih hocanın bir diğer yardımcısı Levent Şahin ise yerli olarak ekipteki görevine devam edecek.

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