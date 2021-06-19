Galatasaray bugün 38. başkanını seçiyor, kulüpteki belirsizlik süreci sona eriyor... Mustafa Cengiz'in görev süresinin dolmasının ardından, pandemi nedeniyle aylardır ertelenen kongre, bugün saat 10.00'da Galatasaray Lisesi'nde başlayacak. Oy verme işlemi saat 15.00'e kadar devam edecek. seçimde Metin Öztürk, Yiğit Şardan, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir ipi göğüslemek için yarışacak. Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak. Kazanan aday, vakit kaybetmeden yeni teknik direktör ve transferler için çalışmaları başlatacak.

30 ayrı sandık kuruldu

Seçimde yaklaşık 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Aidatlarını yatıran ve seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler, Galatasaray Lisesi'ndeki sınıflarda kurulacak 30 sandıkta oy atabilecek. Oy kullanım alanları, pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenecek. Kapalı alanlarda 6 metrekareye, açık alanlarda ise 4 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi sağlanacak.

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