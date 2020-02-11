Eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan ile bir diğer kulüp üyesi Barış Cenk Akkaya’nın, “Hakimin müdahalesi” talebiyle, Galatasaray’a kayyum atanması gerektiğini öne sürdükleri başvuru, bugün İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülecek. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önceki akşam oynanan Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, kulüp yönetiminin kayyuma devredilmesini gerektirecek hiçbir şey olmadığını ve endişelenmediğini, buna rağmen başvurudan utandığını dile getirmişti. İlk icraatı seçim olacak Eğer mahkeme, mevcut yönetimi geçersiz kılar ve kayyum atarsa, kulüp bir devlet görevlisi tarafından yönetilmiş olacak. Kayyumun ilk icraatı da, Galatasaray’ı erken seçime götürmek olacak. Böylece Sarı- Kırmızılı kulübün kaderi kısa vadede büyük ölçüde değişmiş olacak. DivanKurulu’ndakonuşacak Duruşmadan çıkacak sonuca göre Başkan Mustafa Cengiz’in yarınki Divan Kurulu toplantısına katılarak, kayyum atanmasını talep eden üyeler ve onların arkasındaki destek güçler hakkında sert ifadeler kullanacağı öğrenildi.