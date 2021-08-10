Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray , FFP anlaşmasının son bulması ile birlikte kadrosunu yenilemeye devam ediyor. Son olarak stoper Victor Nelsson'u transfer oldu. Galatasaray böylece 14 yabancı sınırını aşmış oldu. Süper Lig takımlarının 2021-22 sezonu kadrolarında 14 yabancı oyuncu yer alabiliyor. İlk 11'de ise 8 yabancı oyuncu görev yapabilecek.

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda uzun süreli sakatlığı bulunan Omar Ellabdellaoui dışında 15 yabancı oyuncu yer almış oldu.





Galatasaray'ın Omar hariç yabancıları: Muslera, Nelsson, Marcao, Luyindama, Ozornwafor, Patrick van Aanholt, Yedlin, Sacha Boey, Cicaldau, Babel, Feghouli, Sekidika, Mostafa Mohamed, Diagne ve Radamel Falcao

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın işaret ettiği Feghouli ve Falcao dışında Luyindama, Ozornwafor, Yedlin, Diagne ve Sekidika'nın adı transfer haberlerinde geçiyor.