Galatasaraylı yöneticiler hem tecrübeli futbolcuyla hem de Cagliari ile anlaşma sağlamış ve iş artık ödeme takvimini belirlemeye kadar ilerlemişken, ortaya çıkan menajer komisyonunun fazlalığı sürecin uzamasına yol açtı. Joao Pedro ile yıllık 2.2 milyon Euro'ya el sıkışan Galatasaray 'da, yaklaşık 2 milyon Euro'yu bulan menajer komisyonu talebi sebebiyle geri adım atıldı. Sarı-Kırmızılılar bu transferden vazgeçmiş değil. Hatta kısa süre içinde yeni bir mutabakat sağlanabileceği ifade ediliyor. Ancak bunun için, Pedro'nun menajerinin maksimum yüzde10'luk komisyonu kabul etmesi veya tecrübeli futbolcunun vakit kaybetmeden menajer değiştirmesi gerektiği belirtiliyor