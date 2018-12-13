Galatasaray’da Porto yenilgisi iki farklı tabloyu ortaya çıkardı. Mağlubiyete rağmen ortaya konulan mücadeleci futbol beğeni toplayıp, alkış aldı. Teknik direktör Fatih Terim de maç sonu oyuncularının performansını övmüş ancak devre arası ve sezon sonunda büyük değişim yapılacağını açıklamıştı.

Bu sözler üzerine sarı-kırmızılı camiada herkes bu isimlerin kimler olduğunu sorgulamaya başladı. İlk akla gelenler, Maicon, Feghouli, Mariano, Ahmet, Eren Derdiyok, Muğdat ve Ömer Bayram oldu. Ancak yerli ve yabancı bu isimlerden hiçbirinin gitmeye niyetleri olmadığı ortaya çıktı.

Bu futbolcular, kendi aralarında gerçekleştirdikleri sohbetlerde, Tarık Çamdal’ı örnek gösterdikleri öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, “Biz niye gidelim? Siz önce Tarık Çamdal’ı gönderin, ondan sonra bizi... Buradan kesinlikle bir yere gitme niyetimiz yok. Burada olmamız istenmiyorsa sözleşmemizin sonuna kadar olan bütün alacaklarımızı verin, biz de gidecek bir yer buluruz” dedikleri bildirildi.

Nasıl motive olacak

Fatih Terim’in köklü değişim olacağını açıklaması camiada da soğuk duş etkisi yarattı. Birçok kongre üyesi, Başakşehir ile cumartesi günü yapılacak bir final öncesinde yapılan bu açıklamaların, takımı olumsuz etkilenmesinden çekiniyor.

Florya’nın ise futbolcuları Başakşehir ile yapılacak ‘ya tamam ya devam’ maçına nasıl motive edeceği ise bilinmiyor.

(Milliyet)