Galatasaray'ın istediği Tagliafico'yu devler istiyor

Geçen sezon başında adın Galatasaray'la anılan Ajax'ın sol beki Nicolas Tagliafico'yu şimdi Avrupa'nın devleri kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

13 Mart 2019, Çarşamba 10:50
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Galatasaray'ın istediği Tagliafico'yu devler istiyor

İngiliz basınına göre 26 yaşındaki sol beki listesine alan son takım Arsenal oldu. 33 yaşındaki Monreal ile yollarını ayırmayı planlayan Unai Emery, Ajax'la inanılmaz bir çıkış yapan Tagliafico'yu listenin ilk sırasına yazdı. Ancak Ajax'ın 4 milyon euroya kadrosuna kattığı futbolcu için ne kadar bir bonservis talep edeceği bilinmiyor. 

Özellikle Real Madrid eşleşmesinde ön plana çıkan Tagliafico'yu isteyen takımlar arasında Real Madrid, Atletico Madrid ve Manchester United'ın olduğu biliniyor. 

Geçtiğimiz sezon başında Asamoah transferi son anda gerçekleşmeyen Galatasaray, Independiente'nin başarılı ismi Tagliafico'ya yönelmiş, ancak anlaşma sağlanamamış, başarılı futbolcu da Ajax'ın yolunu tutmuştu. (Bein Sports)

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